Совладельца Spar, подозреваемого в хищении 8,5 млрд рублей, отправили под домашний арест

Совладельца торговой сети отправили под домашний арест. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Аллахверди Али оглы Абдуллаева, одного из совладельцев ООО «ТД «ИнтерТорг», имевшего сеть супрмаркетов под брендами Spar и «Народная семья». Его подозревают в причастности к хищению более 8,5 миллиардов рублей.

- Как полагает следствие, Левинтова, Защеринский, Абдуллаевы А.А.о. и М.А.о., получив обманным путем доступ к заемным средствам одного из банков, перечисляемым ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие просило домашний арест в виде меры пресечения, сам Абдуллаев возражал. Тем пне менее, суд встал на сторону следствия и назначил домашний арест с возможностью прогулок не далее 500 метров от дома с 10:00 до 12:00.

Напомним, что накануне такую же меру получила и Марианна Левинтова, топ-менеджер «ИнтерТорга».

Магазины Spar закрылись в Петербурге в начале 2020 года.