Следственный комитет взял на контроль дело о съемке матерью порно с 10-летней дочкой в Петербурге

СК Петербурга взял на контроль уголовное дело об изготовлении детского порно 35-летней женщиной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга взял на контроль уголовное дело об изготовлении женщиной порно со своей маленькой дочерью. Об этой ужасной истории стало известно в пятницу, 12 марта 2021 года. Оказалось, что 35-летняя петербурженка, работающая кассиром в одном из сетевых магазинов, делала фотографии эротического характера с 10-летней девочкой и рассылала их в интернете с целью заработка.

- Осенью 2019 года обвиняемая на территории Красносельского района с целью изготовления порнографических материалов осуществляла фотосъемку своей дочери 2011 года рождения, которые распространила, - сообщили в комитете.

На данный момент решается вопрос об аресте женщины. Расследование уголовного дела о производстве детской порнографии продолжается.

Обвиняемой женщине грозит от 12 до 20 лет тюрьмы за содеянное.