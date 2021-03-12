Более 40 машин такси перекрыли движение по мосту Бетанкура в Петербурге

Десятки машин такси заблокировали движение по мосту Бетанкура в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Мост Бетанкура в Санкт-Петербурге оказался перекрыт машинами такси. Вечером в четверг, 11 марта 2021 года, местные жители заметили, что по одной из полос движения на переправе растянулись автомобили. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- В 23:30 на мосту Бетанкура таксисты устроили сход в правом ряду. Более 40 автомобилей такси перекрыли движение по мосту, - сообщили петербуржцы.

Автомобили выстроились в один ряд и проезду не мешали Фото: СОЦСЕТИ

Однако, что это был за "флешмоб", очевидцы не знаю. Одним из предположений стало, что это некая акция протеста таксистов. Другие горожане решили, что это съемки рекламы, для которой даже почистили мост.

Добавим, что мост Бетанкура пролегает через Малую Неву и реку Ждановку . Общественный транспорт по нему не ходит. И судя по снимкам, каких серьезных заторов неожиданная "акция" таксистов для других автомобилистов не создала.