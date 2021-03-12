Пьяного водителя, сбившего девушку в Петербурге, отправили за решетку

Суд заключил под стражу пьяного водителя, сбившего девушку и фонарь в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заключили под стражу водителя, который в пьяном состоянии сбил девушку на улице Орджоникидзе. Авария произошла около 10 часов вечера 7 марта 2021 года. Пьяный 45-летний мужчина гнал на "Мицубиси ASX", у дома 53/56 на Орджоникидзе он не справился с управлением и вылетел на тротуар.

- В итоге иномарка налетела на девушку-пешехода и остановилась, врезавшись в фонарный столб, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии 24-летняя девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

На пьяного водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вредя. То, что мужчина был пьян, только отягощает обстоятельства. По решению Московского суда виновного отправили в СИЗО. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.