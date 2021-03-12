Резкое потепление придет в Ленобласть 13 марта 2021 года

13 марта в Ленобласти потеплеет до плюс 5 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец-то в Ленинградскую область придет весна. В субботу, 13 марта 2021 года, в регионе, после холодной ночи, резко потеплеет. В некоторых районах изменение температуры ожидается более чем на 10 градусов. Но в месте с этим поднимется сильный ветер, пойдут дожди и мокрый снег.

- Ночью в Ленобласти будет около минус 1-6 градусов, на востоке местами до минус 9. Днем потеплеет от нуля до плюс 5 градусов по Цельсия. Также усилится ветер до 6-11 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в область будет идти снег, а утром превратится в дождь с мокрым снегом. В связи с этим, автомобилистам необходимо быть особо внимательными, так как на дорогах будет гололед и талый снег.

Аналогичная погода ожидается и 14 марта. Утром на регион опустится туман.