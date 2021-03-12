Движение под Мостом глупости в Петербурге закроется на два месяца с 13 марта

Мост глупости закроют на ремонт с 13 марта до 15 мая Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитый петербургский Мост глупости закроют на ремонт. Точнее, не сам мост, а проезд под ним, где на сегодняшний день застряли уже 204 грузовика. Движение на Софийской улице будет закрыто в течение двух месяцев с 23:0 часов 13 марта по 15 мая 2021 года.

- Сначала специалисты "Мостотреста" восстановят нижнюю часть балки строение моста над улицей Труда, которая серьезно пострадала после обилия аварий, - рассказали в Смольном.

Далее планируется провести капитальный ремонт улицы, "углубить" проезд до 4,5 метров. На данный момент под мостом могут проехать автомобиле не выше 2,7 метров.

Объезд перекрытого участка будет проходить по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспорта на Софийской улице.