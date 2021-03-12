Российский буксир врезался в кипрский теплоход в морском порту Петербурга

Буксир "Грифон-8" навалился на теплоход. Гость с Кипра сильно не пострадал. Фото: СЗТП.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в Морском порту Санкт-Петербурга, где днем 12 марта столкнулись два судна: местный буксир «Грифон-8» и теплоход «Идуна», приписанный к порту Лимассола, Кипр.

- По предварительным данным, около 12:40 капитан буксира «Грифон-8» при отходе от причала № 40 в Морском порту Санкт-Петербурга совершил навал на теплоход «Идуна», -сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате происшествия теплоход получил вмятину на левом борту, но не слишком значительную. Буксир и причал повреждений не имеют. Пострадавших среди персонала порта и экипажей судов также не имеется. Да и разлива нефтепродуктов не произошло.

Тем не менее, сотрудники прокуратуры проверят исполнение закона о безопасности плавания, по результатам которой будут определены ответственные лица и виновные в инциденте.