Петербургские дворы обработали от гололеда накануне потепления

В Петербурге начали убирать дворы и крыше накануне потепления Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальщики Санкт-Петербурга подготовились к потеплению в городе. Последние дни Северную столицу заваливало снегом, а на выходных ожидается резкое потепление. Чтобы избежать несчастных случаев, в пятницу, 12 марта 2021 года, дворники занялись уборкой дворов, а также обработкой тротуаров и дорожек от гололеда.

- В целях устранения скользкости на внутриквартальных территориях за день израсходовано 539 тонн противогололедных материалов, - рассказали в жилищном комитете.

Так, с самого утра пятницы в Петербурге трудились более 7 тысяч дворников. Также использовалось порядка 1 тысячи уборочной техники.

Сейчас продолжаются работы по очистке карнизов и водосточных систем. От наледи очищены крыши по 314 домам.

Напомним, что 13 марта в Петербурге ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, ожидается мокрый снег и дождь.