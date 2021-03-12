В сосудистых центрах Петербурга для пациентов с инсультами проведут аудит

Сосудистые центры крупных стационаров Петербурга для больных с инсультами подвергнут аудиту Фото: Александр ГЛУЗ

Сосудистые центры крупных стационаров Санкт-Петербурга для больных с инсультами подвергнут аудиту. Об этом в пятницу, 12 марта 2021 года, заявил вице-губернатор Олег Эргашев во время заседания Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения.

- Первоочередная задача на сегодня - замедлить распространение инфекции, не допустить повторного роста числа заболевших, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение, и продолжить реализацию имеющихся программ в новых условиях, - заявил вице-губернатор.

Из-за пандемии многие больницы были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом.

Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению обеспечить актуализацию маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с обратным перепрофилированием медицинских учреждений.