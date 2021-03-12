В Петербурге психоневрологический диспансер устроил рок-вечеринку

Рок-концерт провели в петербургском психдиспансере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередную, уже девятую годовщину существования рок-клуба, отметили концертом в Психоневрологическом диспансере №5, что в Красногвардейском районе Петербурга. Здесь уже не первый год используют музыку для «коррекции» пациентов. И им это очень нравится.

- 12 марта, в пятницу, рок-клуб Zvukozona на базе Психоневрологического диспансера №5 отпраздновал свое девятилетие. Работа клуба основывается на современных технологиях в области музыкальной терапии, психотерапии и коррекции психики, - пишет «Мойка 78».

По словам самих пациентов, занятие музыкой дает им возможность самовыражаться и реализовываться творчески. А для полной реабилитации у клуба имеется не только полный набор инструментов, но еще и студия звукозаписи, репетиционная точка и даже собственная радиостанция.

Деятельность клуба поддерживает и местная районная администрация, а сами пациенты-музыканты неоднократно принимали участие в творческих фестивалях, в том числе международных.