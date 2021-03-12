Полицейские накрыли крупных продавцов наркотика мефедрон в Петербурге

В Петербурге задержали троих владельцев магазина по продаже наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские задержали крупных наркосбытчиков. Троих участников группировки, среди которых парень и две девушки, поймали утром 10 марта 2021 года в лесополосе у дома 18/1 по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе. Известно, что они продавали наркотики через популярный мессенджер.

- Задержанными оказались 26-летний приезжий из Липецка, 30-летняя гражданка Украины и 19-летняя петербурженка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Во время личного досмотра у них изъяли 31 сверток с веществом мефедрон. Также в ходе расследования были установлены координаты так называемых закладок. В результате обнаружено 280 свертков с тем же мефедроном.

Также у подозреваемых прошли обыски дома, где тоже были найдены наркотики, материалы для фасовки и весы. Возбуждены уголовные дела. Все трое отправлены под стражу.