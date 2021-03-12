Видео скопления серых тюленей с детенышами на Финском заливе появилось в сети

Зоологи показали серых тюленей с детенышами на Финском заливе под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Наступил март - самое время для рождения нового потомства серых тюленей. Ластоногие выхаживают щенков на льду Финского залива под Петербургом и в Ленинградской области. В пятницу, 12 марта 2021 года, зоозащитники из Фонда друзей балтийской нерпы показали, как молодые мамы-тюлени с малышами живут на льдинах.

- Вид с на скопление серых тюленей с ходового мостика идущего по Финскому заливу судна. Можете посмотреть, как сегодня выглядит район размножения серых тюленей на льду, - рассказали активисты.

На видео можно заметить следы крови на снегу. Однако пугаться не стоит - тюлени не пострадали. Кровь - это следы родов.

Напомним, из-за того, что зима 2019-2020 года выдалась очень теплой, очень большое количество тюленят погибло, так как не было льда и бушевали штормы. Сейчас Фонд разрабатывает специальные боксы для того, чтобы тюлени могли выхаживать потомство даже с таких сложных условиях.