Смольный заявил о высокой вероятности нового подъема заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Смольный агитирует молодежь прививаться, чтобы избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 при Смольном заявили о высокой вероятности нового подъема заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. По словам экспертов при администрации, вторая волна пандемии все-таки идет на снижение, но крайне медленными темпами, что настораживает. Чтобы исправить ситуацию, власти агитируют молодежь прививаться.

- Уровень заболеваемости на середину марта 2021 года значительно выше, чем был в августе 2020 года. Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в вакцинации, особенно это касается молодых людей от 18 до 35 лет, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета.

Добавим, что за неделю в городе снизилось на 6% число больных инфекцией, а количество госпитализаций уменьшилось на 2%.