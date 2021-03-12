Суд арестовал экс-чиновника по делу о хищении 9,5 млн рублей, выделенных на уборку снега в Петербурге

Геннадия Фомина заключили в СИЗО по обвинению в растрате бюджетных средств. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Василеостровский районный суд арестовал бывшего чиновника Геннадия Фомина, обвиняемого в похищении и растрате 9,5 млн рублей, предназначавшихся для уборки Санкт-Петербурга от снега. Напомним, «Комсомолка» ранее выяснила, что госслужащий и его коллега-бизнесмен обогатились бюджетными средствами, заключив фиктивный договор на работу субподрядчика. В итоге тротуары во Фрунзенском районе на протяжении нескольких месяцев практически не прибирали.

При обысках бывший директор ГУДП «Центр» отвечал с ухмылкой и, судя по всему, уже догадывался о своей судьбе. Тем не менее не сообщается, признал ли он вину. О мере пресечения соучастника Фомина пока ничего неизвестно.

- Геннадию Фомину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. Сроком нахождения в СИЗО – по 30.04.2021, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.