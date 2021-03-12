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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 20:33

Роспотребнадзор заявил о лидерстве Петербурга по числу случаев коронавируса

По словам главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, Северная столица стоит на плато по заболеваемости инфекцией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург стал лидером по числу суточных случаев коронавируса, о чем заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. По словам главного санврача, есть и хорошие новости – сейчас эпидситуация стабильная. С января наблюдается стихание второй волны пандемии, пусть оно и замедлилось к марту. Как говорит Башкетова, город стоит на плато по заболеваемости инфекцией на протяжении двух месяцев.

- Ежесуточно у нас менее тысячи заболевших. Замедлились в суточном приросте зараженных. Но продолжаем все-таки, наверное, держать пальму первенства среди регионов России. Однако ситуация не вызывает сильного напряжения, так как нет скачков и формирования новых очагов, - сообщила Наталья Башкетова в эфире телепрограммы «Петербург – город решений».

Добавим, что в Смольном агитируют молодежь активнее участвовать в вакцинации, чтобы избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом.

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