Полицейские оцепили Дом книги на Невском проспекте вечером 12 марта

Аноним "заминировал" Дом книги в Санкт-Петербурге вечером 12 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 12 марта полицейские оцепили территорию вокруг знаменитого Дома книги на Невском проспекте. Излюбленное место горожан и гостей Северной столицы оказалось перемотано оградительными лентами. Посетителей магазина срочно вывели на улицу. Прохожим пришлось обходить огражденное место по проезжей части. Оказалось, что в полицию позвонили с тревожной вестью.

- В правоохранительные органы поступило сообщение от неизвестного о заминировании торгового центра. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии, - пишут «Невские новости» с места происшествия, ссылаясь на информацию от осведомленного источника.

Спустя час тщательного осмотра дома «Зингера» выяснилось, что там нет никаких подозрительных предметов. Предупреждение анонима о бомбе оказалось ложным. Сотрудники магазина вернулись на работу, вопрос о запуске внутрь посетителей сейчас решается.