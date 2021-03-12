Около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусом

Коронавирусом переболели около 7% жителей Санкт-Петербурга, как заявили в Роспотребнадзоре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова заявила, что около 7% жителей Северной столицы уже переболели коронавирусом. Это значительно разнится с мнением эксперта Минздрава Дмитрия Лиознова, который ранее сообщил, что иммунитет к COVID-19 есть у половины горожан за год пандемии. В Роспотребнадзоре же исходят из сухой статистики.

- Совокупно у нас переболели 378 705 человек. Это порядка 7 процентов населения города. Провакцинировано почти 300 тысяч человек. Но необходимо минимум 60% иммунной прослойки. А для полного прекращения циркуляции важно, чтобы иммунитет был у 95% населения. Добиться этого можно только посредством вакцинирования, - сказала Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Комздрава, в поликлиниках Северной столицы остается около 46 тысяч доз прививок. На 9 дней запасов точно хватит. Точной даты новых поставок «Спутника V» нет, но Минздрав обещает привезти вакцину на следующей неделе. Напомним, в некоторых прививочных пунктах наблюдается дефицит первого компонента «Спутника».