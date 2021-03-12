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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 22:58

Ни один привитый от коронавируса петербуржец не встретил тяжелых осложнений от вакцины

В Смольном просят активнее участвовать в процедуре для формирования иммунной прослойки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном напомнили о безопасности вакцинирования "Спутником V".

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге рассказали, что ни один житель Северной столицы, привитый от коронавируса, в итоге так и не встретился с тяжелыми осложнениями после процедуры. Таким образом, в Смольном подчеркивают безопасность прививки.

- Вакцина эффективна и против новых, мутировавших, штаммов вируса. Сделать прививку – значит единственным способом защитить себя и окружающих от тяжелых форм заболевания COVID-19. Риск при вакцинации несопоставимо меньше риска получить осложнения в случае инфицирования вирусом, - говорится в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Добавим, что в городе привились от инфекции почти 300 тысяч человек – 299 771, если быть точнее. В городе хоть и наблюдается дефицит вакцины в некоторых медпунктах, но остается большой запас «Спутника V», которого хватит минимум на 9 дней до новой поставки.

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