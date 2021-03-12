Жители дома из Красносельского района Петербурга пожаловались на угрозы со стороны УК

СК проверит войну жителей дома из Красносельского района с управляющей компанией. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет намерен проверить слова жителей одного из домов Красносельского района Санкт-Петербурга о том, что им поступают угрозы со стороны управляющей компании. Горожане рассказали о проблеме в эфире одного из телеканалов Северной столицы. Сюжет посмотрели в СК, теперь там намерены разобраться в истории.

- В СМИ содержалась информация, что жителям дома поступают реальные угрозы их жизни и здоровью от сотрудников управляющей компании, потому что жильцы решили отказаться от услуг данной компании и организовать собственное товарищество собственников жилья. По данному факту будет организована доследственная проверка, - передает пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего. Если угрозы были, то вероятность возбуждения уголовного дела не исключается.