Суд арестовал одного из трех друзей по обвинению в изнасиловании 16-летней петербурженки на вписке

Суд отправил в СИЗО одного из друзей по обвинению в изнасиловании 16-летней школьнице. Фото: СОЦСЕТИ

Суд не сжалился над одним из трех друзей, обвиняемых в изнасиловании 16-летней петербурженки на вписке, и отправил его в СИЗО. 17-летнему приятелю новоиспеченного арестанта избрали запрет определенных действий на время следствия.

Напомним, подруга парней, школьница из богатой семьи, организовала вечеринку с выпивкой и танцовщицами. Все закончилось в постели. Парни уверяют журналистов, что в шоке от происходящего, ведь секс был по обоюдному согласию. Мать девочки убеждена, что произошло не что иное, как групповое изнасилование. Теперь троице грозит до 15 лет тюрьмы.

- Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею («КП» убрала фамилию – Прим.ред.), обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.131 УК РФ. Срок меры по 10 мая 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.