Власти Санкт-Петербурга ставят целью привить от коронавируса 1,2 млн человек к августу

Смольный хочет привить от коронавируса минимум 1,2 млн петербуржцев к августу 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга поставили цель вакцинировать от коронавируса минимум 1,2 млн горожан к началу августа 2021 года. Это необходимо для создания достаточно большой иммунной прослойки населения в туристический сезон и накануне осени, времени расцвета ОРВИ и теперь еще и COVID-19. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, шансы реализовать задуманное велики, поскольку Северная столица обеспечила самую лучшую в России доступность прививки.

- Помимо государственных медучреждений, прививки делают частные и федеральные клиники. В городе развернули 8 пунктов вакцинации в торговых центрах, организовали работу выездных бригад. Количество тех, кто привился первым компонентом «Спутника V» и не пришел на вакцинацию вторым компонентом, не превышает 1%, - цитируют Олега Эргашева в пресс-службе его аппарата.

Добавим, что ранее в Роспотребнадзоре заявили о лидерстве Северной столицы по заболеваемости коронавирусом. Однако сейчас, как считают в ведомстве, город стоит на плато по инфекции.