Погода в Санкт-Петербурге: 13 марта 2021 года ожидается потепление и дождь

«КП» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на субботу, 13 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какая ожидается погода в Санкт-Петербурге на субботу, 13 марта 2021 года. Крепкие морозы наконец-то отступили. Но на замену оттепель принесла в город различные «прелести» вроде мокрого снега и умеренного ветра. Зато днем в субботу впервые за неделю будет плюсовая температура.

- 13 марта будет облачная погода. Ночью снег и мокрый снег, утром переходящий в дождь. Днем ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. В отдельных районах следует ждать налипания мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем от +2 до +4 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Но пока что рано ждать цветения яблонь. Холода вернутся в последнюю неделю марта. Температура упадет вплоть до минус 10 градусов.