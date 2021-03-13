Дворцовый мост окрасился в изумрудный цвет в честь Дня святого Патрика

Дворцовый мост стал изумрудным в честь Дня святого Патрика / Фото:Ленсвет

Самый знаменитый Дворцовый мост Санкт-Петербурга изменил художественную подсветку на изумрудный цвет в честь празднования национального праздника Ирландии - Дня святого Патрика. Ярко зеленая декорация будет украшать переправу больше недели - с 12 по 24 марта 2021 года.

- Специалисты дистанционно перевели около 600 светодиодных светильников в специальный режим подсветки. Ярко зеленый цвет декоративного светового оформления Дворцового моста выбран не случайно. Зеленый - один из цветов ирландского флага, цвет трилистника - символа страны и самого изумрудного острова, где в мягком климате травяной покров остается зеленым круглый год, - рассказали в компании "Ленсвет".

Организатором фестиваля в честь ирландского праздника выступают комитет по внешним связям Петербурга, посольство Ирландии, Ирландский культурный центр при Герцена и Российская национальная библиотека.

Дворцовый мост часто меняет свое убранство в честь каких-либо мероприятий. Так, на время празднования китайского нового года он окрасился в красный цвет.