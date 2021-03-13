Полицейские проверили более 4 тысяч квартир в Петербурге в поисках "резинового" жилья

Полицейские проверили более 4 тысяч квартир в Калининском районе Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга в четверг, 11 марта 2021 года, провели рейд в Калининском районе и проверили более 4 тысяч квартир. Правоохранители выясняли законность сдаваемого в аренду жилья, а также легальность нахождения в них людей. В первую очередь проверка касалась мигрантов, которые находятся в городе с нарушением законодательства.

- В рейде участвовали почти 70 участковых. Они проверили более 4,3 тысячи квартир в 44 жилых домах и выявили около 102 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В квартирах домов 32 и 17 по проспекту Науки обнаружены факты фиктивной массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге 53 мигрантов отправили в отделение полиции для привлечения к административной отвественности за нарушение правил прибывания в России. По "резиновым" квартирам возбуждены уголовные дела.