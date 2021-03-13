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Общество13 марта 2021 9:47

Циклон "Клаус" принес оттепель в Петербург 13 марта

В городе будет ветреная погода со снегом и дождем
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербург пришла оттепель 13 марта

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург вернулась долгожданная оттепель. В субботу, 13 марта 2021 года, в город пожаловал атлантический циклон по имени "Клаус". Благодаря ему в Северной столице установится теплая, но ветреная погода с мокрым снегом и дождем. Самое время обувать не промокающие сапоги и смотреть под ноги из-за гололеда.

- Сегодня синоптическая ситуация будет определяться теплым сектором атлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами "Клаус". Он сохранит облачную и ветреную погоду, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег и в дожди, а температурный фон продолжит расти и на пару градусов превысит климатическую норму, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге будет держаться температура на уровне плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 5. Ветер подует теплый, юго-западный до 5-10 метров в секунду.