Более 25 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 24 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с инфекцией. Город вышел на плато, однако говорить о победе еще рано. По данным Смольного на субботу, 13 марта 2021 года, за последние сутки анализы на наличие коронавируса сдали еще более 25 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25425 человек. Обработано 10644 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Тем временем Смольный предупреждает о возможности новой вспышки инфекции. Причем вероятность очень высока. Отмечается, что уровень заболеваемости на середину марта значительно выше, чем был в августе минувшего года.

- Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в вакцинации, особенно это касается молодых людей от 18 до 35 лет, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета.