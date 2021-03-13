Число выздоровевших от коронавируса превысило заболевших в 2,5 раза в Петербурге на 13 марта 2021 года

Еще 943 человека заболели коронавирусом в Петербурге на 13 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается положительная тенденция выздоровления населения от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на субботу, 13 марта 2021 года, число выздоровевших в 2,5 раза превысило число заболевших.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус выявлен у 943 человек, полностью выздоровели 2 326 пациентов и 46 скончались, - сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии официально инфекция была выявлена у 379 648, из них уже победили болезнь 328 427 человек. Жертвами коронавируса стали 11 619 человек.

Тем не менее, Смольный говорит о том, что расслабляться рано. Есть большая вероятность новой вспышки инфекции. Отмечается, что уровень заболеваемости на середину марта выше, чем был в августе 2020 года. Поэтому как минимум до конца мая в Петербурге сохранятся ограничения. Маски нужно будет носить еще долгое время.