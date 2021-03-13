Лосенка сбили на трассе под Петербургом

Маленького лосенка сбили под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом сбили маленького лосенка. Авария произошла рано утром в субботу, 13 марта 2021 года, на выезде из деревни Агалатово. О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети.

- Маленький такой, елки зеленые, - не смог сдержаться свидетель произошедшего.

Судя по снимкам в социальной сети, лесенок остался жив. Однако сильно пострадал, так как самостоятельно уйти с места ДТП не смог. На помощь животному приехал пожарный наряд, а также сотрудники ГИБДД, чтобы оформить аварию.

Что будет дальше с маленьким животным, неизвестно. Есть вероятность, что его передадут в реабилитационный центр для диких зверей "Велес". У малыша, по всей видимости, переломаны лапы. Для восстановления такой травмы потребуется много времени.

Пострадал ли водитель автомобиля, не сообщается. Информации о погибших не поступало.