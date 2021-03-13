Петербург лидирует по числу случаев заболевания коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора заявила, что Петербург лидирует по числу случаев коронавируса в России Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург стал лидером среди всех регионов России по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Такое заявление в пятницу, 12 марта 2021 года, сделала глава Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Также она добавила, что ситуация не вызывает особого напряжения несмотря на такую статистику.

- Мы продолжаем держать пальму первенства среди субъектов Российской Федерации по числу регистрируемых случаев коронавирусной инфекции. Ситуация не вызывает сильного напряжения. Нет скачков, нет формирования очагов, и это текущий уровень на сегодня, - пояснила Башкетова.

Она отметила, что с января заболеваемость в Петербурге пошла на снижение. Такая тенденция сохранялась до девятой недели. Сейчас темпы сократились, но находятся на удовлетворительном уровне.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге коронавирус выявлен у 943 человек, полностью выздоровели 2 326 пациентов и 46 скончались.