Туман опустится на Ленобласть в ночь на 14 марта

14 марта на Ленобласть опустится туман Фото: Лилия КОЗЛОВА

Вместе с оттепелью в Ленинградскую область пришла облачная и сырая погода. В ночь на воскресенье, 14 марта 2021 года, на регион опустится сильный туман, который простоит минимум до середины дня. Также местных жителей ждет сильный ветер и малоприятные осадки в виде мокрого снега и дождя.

- В воскресенье в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, днем местами умеренные осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туман, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер ожидается южный до 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, днем от нуля до плюс 5 градусов. Из-за этого на дорогах опасный гололед, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим.