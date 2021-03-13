Восемь спортивных площадок отремонтируют в Кронштадте в 2021 году

В Кронштадте отремонтируют восемь спортивных площадок Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение 2021 года в Кронштадте Санкт-Петербурга отремонтируют восемь спортивных площадок. Об этом в Смольном заявили в субботу, 13 марта 2021 года, после рабочей поездки губернатора Александра Беглова в город.

- Такие площадки очень востребованы. Важно создавать условия, чтобы жители всех возрастов круглый год могли заниматься спортом на свежем воздухе, рядом с домом. Принято решение, чтобы все детские и спортивные площадки в Петербурге проектировались и строились по принципу зонирования. Обязательно нужно создавать условия для маломобильных граждан, - отметил Беглов.

Сейчас в Кронштадте работаю 25 спортивных дворовых площадок, пользующихся большой популярностью. Так, зимой площадка у дома 10/1 по Кронштадскому шоссе используется для игры в футбол на снегу, а баскетбольная площадка превращается в каток.

Также волонтеры проводят занятия для жителей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья по специальным программам "Бодрый вечер" и "Здоровая спина".