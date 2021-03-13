Более 305 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса

Более 305 тысяч петербуржцев привились от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается иммунизация населения. За все время в городе от коронавируса привились уже более 305 тысяч человек. Об этом в субботу, 13 марта 2021 года, заявил губернатор города Александр Беглов во время объезда учреждений здравоохранения Курортного и Кронштадтского районов.

- Полностью прошли курс вакцинации из двух доз 195 тысяч человек. В ближайшее время в город должна поступить новая партия вакцины, - сообщил градоначальник.

С 15 февраля в поликлинике №69 Зеленогорская открыт прививочный пункт. Сюда приезжают жители города, а также поселков Репино, Комарово, Ушково, Серово, Молодежное, Смолячково, чтобы получить вакцину.

Еще один пункт на базе поликлиники №74 работает в Кронштадте с 30 декабря. Мощность кабинета до 140 вакцинаций в день. Для военнослужащих Ленинградской военно-морской базы работает отдельный прививочный пункт в Военно-Морском госпитале в Петербурге.