Петербургских дачников призвали привиться от коронавируса до наступления летнего сезона

Дачников Петербурга призвали начать прививаться от коронавируса до начала лета Фото: Артем КИЛЬКИН

Дачников Санкт-Петербурга призвали привиться от коронавируса до наступления летнего сезона. Об этом в субботу, 13 марта 2021 года, сказал губернатор Александр Беглов. Он пояснил, что прививочный цикл составляет 21 день - первая доза и вторая доза вакцины. Поэтому начинать лучше уже сейчас.

- В дачных поселениях планируется организовать выездные бригады. Но там будет прививку сделать сложнее. В городе для этого лучшие условия, - сказал губернатор.

Также градоначальник отметил, что те, что делает прививки, заботится не только о своем здоровье, но и о здоровье родных, коллег, добавив, что это наша коллективная ответственность.

На сегодняшний день с начала прививочной кампании в Петербурге от коронавируса привились уже более 305 тысяч человек. Полностью прошли курс вакцинации из двух доз 195 тысяч человек.