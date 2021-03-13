Более 22,5 тысяч человек посетили матч "Зенит" - "Ахмат" в Петербурге 13 марта

Матч "Зенита" 13 марта посетили более 22,5 тысяч болельщиков Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

В субботу, 13 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге проходит футбольный матч "Зенит" - "Ахмат". Встреча началась в 16:30 часов и хозяева на протяжении всей игры уверенно ведут, не уступая гостям. Что очень радует болельщиков, которых собралось немало - более 22,5 тысяч человек.

- 22 551 зритель, - появилась надпись на табло на стадионе "Газпром Арена".

Напомним, что на данный момент из-за пандемии трибуны почти полупустые. Посещать игры можно, но с ограничениями. Все болельщики обязаны носить маски.

Тем временем "Зенит" уже забил четвертый мяч в ворота соперников. "Ахмат" до сих пор не может забрать инициативу в свои руки и забить хотя бы один гол.

Трибуны болельщиков ревут. Сегодня фанаты "Зенита" устроили очередной перформанс - растянули огромный баннер, посвященный 40-летнему юбилею Ленинградского рок-клуба.