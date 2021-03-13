Электронная навигация появится во всех поликлиниках Петербурга

Электронная навигация будет внедряться во всех поликлиниках Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всех поликлиниках Санкт-Петербурга появится электронная навигация. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время посещения медицинских учреждений Курортного района города в субботу, 13 марта 2021 года, где он осмотрел поликлинику №69 в Зеленогорске.

- В ней создана лучшая среда – дети не чувствуют разницы между детским садом и поликлиникой. В ней очень хорошая навигация со сказочными героями. С помощью телефона и специальной программы дети попадают в кабинет врача, - сказал губернатор. - Не только детское, но и взрослое отделения работают по принципу "бережливых" технологий, с удобной навигацией и отрытой регистратурой. Такие технологии внедряются сейчас в каждой поликлинике.

Обновленная поликлиника в Зеленогорске оснащено современным лечебно-диагностическим оборудованием. Созданы условия для маломобильных пациентов, игровые зоны ожидания и навигация с героями "Алисы в стране чудес". Есть отделение физиотерапии, дневной стационар, бассейн лечебного плавания для детей раннего возраста.