Пожар произошел в торговом центре на севере Петербурга

В ТРЦ на севере Петербурга произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Монпансье". Сообщение о возгорании в магазине на улице Шаврова появилось в седьмом часу вечера в субботу, 13 марта 2021 года, в социальной сети.

- "Призма" горит на Шаврова, всех аккуратно выводят. Весь торговый центр закрыли, - рассказали очевидцы произошедшего.

Насколько сильное разгорелось пламя, либо это было просто небольшое задымление, свидетели не уточняют. Но к зданию на всякий случай приехали сразу же пять пожарных машин.

Добавим, что сообщений о пострадавших не поступало. На данный момент спасатели осматривают здание.

Напомним, в конце декабря произошел пожар в торговом центре Красносельского района города. Возгорание произошло в одном из магазинов одежды. Огонь успел охватить всю площадь торгового помещения - около 16 квадратных метров. Благодаря пожарным распространение пламени удалось пресечь.