Стадион "Спартак" в Петербурге станет тренировочной базой на время ЕВРО-2020 Фото: Александр ГЛУЗ

На стадионе "Спартак" в Зеленогорске Санкт-Петербурга заканчивается подготовка е ЕВРО-2020. На время Чемпионата Европы по футболу он станет одной из тренировочных баз. Об этом в субботу, 13 марта 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

- Он отвечает всем международным стандартам. Здесь будет тренироваться национальная сборная Финляндии. Заключено соответствующе соглашение с УЕФА, - отметил градоначальник.

Стадион появился в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда были построены два корпуса, футбольное поле с натуральным газоном, электроподогревом и автополивом. Также создан специальный питомник для газона, чтобы менять вытоптанные участки. Оборудовано освещение и трибуны на 500 мест, в том числе 10 - для маломобильных зрителей.

Сейчас здесь заканчиваются последние приготовления к ЕВРО-2020. В корпусах ремонтируют кровлю и помещения.