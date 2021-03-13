Жилищный комитет зафиксировал плохую уборку дворов в Петербурге

Жилищный комитет проверил качество уборки дворов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Жилищный комитет Санкт-Петербурга в субботу, 13 марта 2021 года, провел проверку качества уборки дворов города. В результате во всех районах, где проходил осмотр, зафиксированы замечания.

- Так, например ненадлежащее качество работ по очистке внутриквартальных территорий от снега и не в полном объеме выполненная обработка противогололедных материалами выявлены в Пушкинском, Колпинском, Калининском, Центральном и Петроградском районах, - рассказали в Смольном.

В связи с оттепелью во дворах скопилось много талой воды. Управляющим компаниям поручено немедленно прочистить забитые льдом и снегом патрубки и крышки колодцев ливневой канализации.

В субботу в связи с потеплением и дождем управляющие компании на обработку дворов от гололеда израсходовали 300 тонн противогололедных материалов. Уборкой занимались более 6,8 тысяч дворников.