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Общество13 марта 2021 21:05

Погода в Санкт-Петербурге: 14 марта 2021 года ожидается дождь и гололед

"КП" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на 14 марта 2021 года
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Потепление продолжится в Петербурге 14 марта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» узнала, какая ожидается погода в Санкт-Петербурге на субботу, 14 марта 2021 года. В городе продолжится долгожданная оттепель. Правда, солнечных дней она пока не принесет. Благодаря атлантическому циклону "Клаусу" в городе будет тепло, но в месте с тем облачно и дождливо. Петербуржцам пока придется пережить слякоть и гололед.

- 14 марта в Петербурге будет облачная погода с периодическими прояснениями. С ночи начнутся осадки, которые продолжатся днем. Ожидается мокрый снег в перемешку с дождем. Ветер будет умеренный южный, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем поднимется до 2-4 градусов тепла.

С начала следующей недели потеплеет еще немного, до плюс 5 градусов. Но дожди и мокрый снег так и продолжат досаждать горожанам.