В Смольном пояснили, с чем связаны перебои с вакциной от COVID-19 в Санкт-Петербурге

В скором времени в город привезут крупную партию вакцины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице начали возникать перебои с вакциной от ковида. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Как отметил глава региона, это отнюдь не повод для паники, ведь нехватка препарата наблюдается далеко не во всех прививочных пунктах, и жителям всегда есть куда обратиться.

- У нас на сегодня привились 305 тысяч жителей, из них порядка 185 тысяч прошли вторую вакцинацию, - подчеркнул градоначальник. – В некоторых прививочных пунктах могут быть небольшие перебои с вакциной, но в других пунктах вакцина есть. Более того, в ближайшее время мы должны получить большой объем вакцины.

Также Александр Беглов отметил, что в Петербурге нужно усиливать прививочную кампанию, и призвал горожан получить вакцину от коронавируса.

- Надо вакцинироваться, если мы хотим продолжать жить нормально без всяких ограничений, - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.