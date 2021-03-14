По просьбе петербуржца в Полежаевском парке пересчитают краснокнижных дятлов

В Петербурге пройдет "перепись" дятлов. Фото: Антон Кубышкин

В Смольном поручили выяснить, сколько дятлов проживает на территории Полежаевского парка в Красносельском районе города. Такую задачу перед подчиненными поставил вице-губернатор Николай Бондаренко после того, как к нему обратился местный житель и попросил включить в базу наблюдений пестрого дятла, которого он заметил, прогуливаясь по парку. Отмечается, что яркая птичка занесена в Красную книгу.

Теперь экологам предстоит подтвердить, что в данной зеленой зоне пестрый дятел действительно обитает и взять на контроль популяцию пернатых.

- В весенне-летний период 2021 года в парке будут проведены мониторинговые наблюдения в целях подтверждения обитания вида на территории и, при обнаружении, выявления статуса его пребывания, - говорится в ответном письме вице-губернатора на обращение жителя.

Более того, петербуржцев, которые заметят в Полежаевском парке краснокнижную птичку, просят об этом сообщать. Это поможет эффективнее провести перепись пернатых.