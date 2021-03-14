В смертельном ДТП на Васильевском острове погиб таксист

Двое человек получили травмы и один скончался в результате ДТП Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла вечером в субботу, 13 марта, в Василеостровском районе Петербурга. Примерно в половине десятого вечера водитель автомобиля «Ренж Ровер» не справился с управлением и врезался в проезжавший мимо «Фольцваген», которым управлял таксист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате легковушку занесло, и машина столкнулась еще с двумя автомобилями. Один из них также принадлежал сервису такси. В салоне машины находился клиент. Пассажир в результате столкновения получил травмы. Пострадал и водитель «Ренж Ровера».

К сожалению, не обошлось без погибших. От полученных травм на месте скончался таксист, сидевший за рулем «Фольцвагена». Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства случившегося.