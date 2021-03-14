Тепло и дожди с мокрым снегом ждут петербуржцев в воскресенье, 14 марта

Днем в городе будет от 3 до 5 градусов тепла Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 14 марта, выходя из дома петербуржцам советуют вооружиться зонтиками. В Северной столице ожидаются дожди с мокрым снегом, однако температура воздуха будет плюсовой. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица останется во власти теплого и влажного атлантического воздуха. Погода в такой ситуации сохранится облачной, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, - отмечает синоптик.

Несмотря на осадки, все же в Петербурге будет тепло. Днем воздух в Северной столице прогреется до +5 градусов. В Ленинградской области местами столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла. Кроме того, сегодня ожидается юго-восточный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.