Больше 20 тысяч человек проверили на коронавирус за прошедшие сутки

В городе продолжают тестировать жителей на ковид Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Северной столицы продолжают обследовать на наличие новой коронавирусной инфекции. Таким образом, за минувшие сутки тест на ковид сдали 20 691 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Чтобы оказывать жителям помощь по вопросам коронавируса, в городе продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба. Обратиться в нее можно по номеру 122. На данные момент, как поясняют в Смольном, колл-центр обработал 6 420 вызовов.

Помогать петербуржцам помогают и волонтеры. С пятого октября к акции «Мы вместе» присоединились 1 424 волонтера. В общей сложности они уже выполнили 6 080 заявок. Чтобы получить помощь от волонтеров, жителям нужно обратиться по номеру 8-800-200-34-11.

Город не оставляет в беде и жителей, оказавшихся в трудной ситуации6 одиноких пожилых людей, малообеспеченные семьи. Им волонтеры доставляют продуктовые наборы. Гуманитарную помощь уже получили 183 315 человек.