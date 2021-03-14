Полицейские выявили незаконные пункты по сбору металлолома

Подобные рейды станут регулярными Фото: принтскрин видео.

В Северной столице прошли профилактические рейды, цель которых выяснить, во всех ли пунктах по сбору металлолома работа ведется законно. Проверку провели сотрудники различных подразделений ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном главке.

Рейд состоялся в нескольких районах города. Как установили стражи порядка, в некоторых пунктах металл принимали незаконно.

- Так, нарушения лицензирования выявлены в пунктах на Шафировском проспекте, Школьной улице и Выборгском шоссе. Деятельность по приему металла велась по указанным адресам нелегально. По данным фактам возбуждены административные дела по статье 14.1 КоАП РФ, - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что по указанию руководства ГУ МВД подобные рейды, направленные на декриминализацию рынка оборота цветных и черных металлов, будут проводиться регулярно.