Четверых мужчин подозревают в разбойном нападении на петербуржца

Стражи порядка задержали подозреваемых вечером того же дня Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания молодых людей избила и ограбила мужчину в Невском районе Петербурга. Все случилось в субботу ночью, 13 марта, на улице Бабушкина. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестные напали на местного жителя и угрожали ему предметом, похожим на оружие.

- Налетчики избили потерпевшего и, угрожая ему чем-то походим на пистолет, отобрали принадлежащий мужчине мобильный телефон и с места происшествия быстро скрылись. Материальный ущерб составил 3500 рублей, - отметили в региональном главке. - По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Однако стражам порядка удалось быстро найти горе-разбойников. Четверых подозреваемых задержали уже вечером того же дня. Всем возможным налетчикам от 18 до 22 лет. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.