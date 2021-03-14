За минувшие сутки 937 человек заразились коронавирусом в Петербурге

Число зараженных 14 марта меньше, чем накануне Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в Северной столице опасную инфекцию подхватили 937 человек. Это меньше, чем по состоянию на субботу, 13 марта, когда ковид обнаружили у 943 жителей.

- Всего в общей сложности с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 380 585 человек, - передает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией. – За прошлые сутки выздоровел 841 человек. Всего от вируса излечились 329 268 пациентов.

Однако печальная статистика тоже есть. Таким образом, за прошлые сутки коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев. Всего же с начала пандемии от ковида в Северной столице умерли 11 656 человек.

Что же касается Ленобласти, то там за сутки коронавирус выявили у 131жителя. Излечились от опасного заболевания 208 человек, умерли – 11.