Осадками и гололедом встретить жителей Ленобласти новая рабочая неделя

Температура воздуха днем составит до 5 градусов тепла Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Ленинградской области просят быть осторожнее, выходя из дома в подельник, 15 марта. Как сообщают в региональном управлении МЧС России, новая рабочая неделя начнется с осадков и гололеда. К бдительности призывают и автомобилистов – на дорогах ожидается гололедица.

- В регионе с 15 марта установится облачная погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром кое-где появится слабый гололед, - передают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Однако несмотря на капризы природы, в регионе будет довольно тепло. Ночью ожидается от -2 до +2 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки «+5». Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем ожидается небольшое повышение.

Напомним, в Петербурге 14 марта будет теплая погода. Однако при выходе из дома жителям рекомендуют прихватить зонтики.