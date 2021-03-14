Пожарные спасли «спайдермена», который пытался спуститься по балконам на Петроградке

Мужчина висел на фасаде на одной руке Фото: СОЦСЕТИ

Выходка чересчур отважного петербуржца чуть не закончилась трагедией. Мужчина, очевидно, вообразив себя супергероем, решил спуститься с третьего этажа дома на первый по балконным решеткам. Отчаянного «спайдермена» сняли на камеры мобильных телефонов прохожие.

На спасение "супергероя" прибыли пожарные Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщают очевидцы, половину «подвига» мужчина все же осилил – спустился с третьего этажа на второй. Правда, выглядело все это жутковато: парень висел на фасаде, держась одной рукой. Неизвестно, чем завершилась игра в супергероев, если бы на место не подоспели пожарные, которые развернули целую спецоперацию по спасению «супергероя».

Продолжил свой путь мужчина в машине скорой Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники МЧС приставили к дому лестницу, забрались на балкон, где сидел «Человек-паук», и аккуратно спустили его на землю. Дальнейший путь мужчина продолжил в машине скорой помощи. По словам очевидцев, не исключено, что парень был в состоянии наркотического опьянения.