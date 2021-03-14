Петербуржец потерял больше 200 тысяч рублей в надежде получить кэшбэк за покупки

Потерпевший продиктовал по телефону данные карты и лишился крупной суммы денег Фото: Олег ЗОЛОТО

От возможности получить назад часть потраченных на покупки денег, петербуржец потерял бдительность и стал жертвой мошенников. За помощью к полицейским обратился 73-летний пенсионер. Он пожаловался на девушку, которая сделала ему выгодно предложение, представившись сотрудником «Центробанка».

- С этой девушкой потерпевший ранее знаком не был, - рассказал «КП» источник, близкий к полиции. – По словам гражданина, она позвонила ему с неизвестного номера и предложила оформить кэшбэк за совершенные ранее покупки.

Ну а дальше все пошло по стандартной схеме: чтобы получить обратно часть потраченных денег, девушка милым голосом попросила пенсионера назвать номер карты и произнести трехзначный код с обратной стороны. Мужчина все сообщил, а спустя несколько дней не то, чтобы не получил обещанный кэшбэк, но и лишился собственных денег. Мошенники украли у него более 200 тысяч рублей. По факту произошедшего заведено уголовное дело.